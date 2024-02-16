Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

В настоящее время идет подача правок к новому законопроекту о мобилизации. В документ, в частности, внесли уже более 800 изменений.

Об этом рассказал народный депутат Александр Фадиенко в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда примут законопроект о мобилизации

По словам Фадиенко, поправки в документ будут подавать до 21 февраля. На сегодняшний день туда внесли уже более 800 изменений. В общей сложности, их может быть не менее 3 тысяч.

"Уже потом аппарат Комитета будет собирать все эти правки в единый документ, чтобы дальше их рассматривал Комитет", — сказал нардеп.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в документе содержится ряд антиконституционных и противоречивых норм.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что на проведение мобилизации ориентировочно потратят 720 млрд. гривен. Точные расчеты мобилизации пока не определены, поскольку соответствующий законопроект все еще находится на стадии рассмотрения.