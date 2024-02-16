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Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

16 февраля 2024 г. 15:00

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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14:00 Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

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09:00 Ситуация в Авдеевке, ВР против Telegram, подозрение Таисии Повалий — новости за 15 февраля

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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14:23 Российская оппозиция обвинила Кремль и Путина в смерти Навального

Text

14:00 В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

Text

14:00 Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

Text

13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:00 На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

Text

11:25 В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

Text

10:52 Как Вторая Мировая война — в 3 ОШБр о ситуации на Авдеевском направлении

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В настоящее время идет подача правок к новому законопроекту о мобилизации. В документ, в частности, внесли уже более 800 изменений.

Об этом рассказал народный депутат Александр Фадиенко в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда примут законопроект о мобилизации

По словам Фадиенко, поправки в документ будут подавать до 21 февраля. На сегодняшний день туда внесли уже более 800 изменений. В общей сложности, их может быть не менее 3 тысяч.

"Уже потом аппарат Комитета будет собирать все эти правки в единый документ, чтобы дальше их рассматривал Комитет", — сказал нардеп.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в документе содержится ряд антиконституционных и противоречивых норм.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что на проведение мобилизации ориентировочно потратят 720 млрд. гривен. Точные расчеты мобилизации пока не определены, поскольку соответствующий законопроект все еще находится на стадии рассмотрения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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