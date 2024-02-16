Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Наразі триває подання правок до нового законопроєкту про мобілізацію. У документ, зокрема, внесли вже понад 800 змін.

Про це розповів народний депутат Олександр Фадієнко в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли приймуть законопроєкт про мобілізацію

За словами Фадієнка, правки до документа подаватимуть до 21 лютого. На сьогоднішній день, туди внесли вже понад 800 змін. Загалом, їх може бути не менше 3 тисяч.

"Вже потім апарат Комітету збиратиме ці всі правки до єдиного документа, щоб далі їх розглядав Комітет", — сказав нардеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що документ містить низку антиконституційних та суперечливих норм.

Крім того, голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що на проведення мобілізації орієнтовно витратять 720 млрд гривень. Точних розрахунків мобілізації поки що не визначено, оскільки відповідний законопроєкт все ще перебуває на стадії розгляду.