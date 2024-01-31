Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

В новом законопроекте о мобилизации одно из положений предусматривает блокировку работниками ТЦК и СП счетов и имущества уклонистов. Что это значит — объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Будут ли ТЦК блокировать счета и имущество уклонистов

По словам адвоката, согласно новому проекту мобилизации действительно будет создаваться отдельная статья в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Она будет действовать по принципу санкций.

"Как санкции, когда у людей забирают имущество. Здесь вводится то же самое", — говорит эксперт.

Единственное, как отмечает адвокат, не учитываются другие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях, относящиеся к возможности собственных объяснений. По мнению специалиста, это сделают для того, чтобы переложить ответственность на судей.

"Это очередная попытка переложить эту ответственность на судей. Скажут: вот видите, не рассматривает суд, возвращается, а мы хотим привлечь к ответственности", — говорит адвокат.

Напомним, 30 января Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Однако при создании соответствующего документа правительство не учло замечания комитета.