Уряд не врахував зауваження комітету — Демченко висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Вчора, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Однак при створенні відповідного законопроєкту уряд не врахував зауваження комітету.

Про це повідомив народний депутат від "Слуга Народу" Сергій Демченко в ефірі Новини.LIVE.

Що каже Демченко

За словами Демченка, у законопроєкті про мобілізацію уряд не врахував зауваження комітету. Він наголосив, що наразі немає уяви, з чим пішов уряд і що врахував.

Нардеп також відповів, які зміни варто внести до законопроєкту.

"Необхідні такі зміни, в результаті яких ми побачимо довіру до воєнкомів, справедливість при мобілізації. Тобто не буде розголосу, що в селах усіх "забирають", а з міст служить менше людей. Також необхідні зміни, після яких буде зрозуміло, чому у нас одна особа має право отримувати бронь, а інша ні. При цьому вона отримує бронь завдяки тому, що його залучають до складу того чи іншого підприємства, яке є у списку важливих і саме воно має право на бронь", — йдеться у повідомленні.

Демченко також наголосив, що ті норми, які на сьогодні регулюють питання мобілізації, досить недосконалі та застарілі. Вони вимагають змін, оновлення та покращення.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.