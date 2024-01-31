Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

Вчера, 30 января, Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Однако при создании соответствующего законопроекта правительство не учло замечания комитета.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуга Народа" Сергей Демченко в эфире Новини.LIVE.

Что говорит Демченко

По словам Демченко, в законопроекте о мобилизации правительство не учло замечания комитета. Он подчеркнул, что пока нет представления, с чем пошло правительство и что учло.

Нардеп также ответил, какие изменения следует внести в законопроект.

"Необходимы такие изменения, в результате которых мы увидим доверие к военкомам, справедливость при мобилизации. То есть не будет огласки, что в селах всех "забирают", а из городов служит меньше людей. Также необходимы изменения, после которых будет понятно, почему у нас одно лицо имеет право получать бронь, а другое нет. При этом оно получает бронь благодаря тому, что его привлекают в состав того или иного предприятия, которое есть в списке важных и оно имеет право на бронь", — говорится в сообщении.

Демченко также подчеркнул, что те нормы, которые на сегодня регулируют вопрос мобилизации, достаточно несовершенны и устарели. Они требуют изменений, обновлений и улучшений.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.