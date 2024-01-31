Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

У новому законопроєкті про мобілізацію одне з положень передбачає блокування працівниками ТЦК та СП рахунків та майна ухилянтів. Що це означає — пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Чи будуть ТЦК блокувати рахунки та майно ухилянтів

За словами адвоката, згідно нового проєкту мобілізації дійсно створюватиметься окрема стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Діятиме вона за принципом санкцій.

"Як санкції, коли у людей забирають майно. Тут вводиться те саме", — каже експерт.

Єдине, як зазначає адвокат, не враховуються інші норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються можливості власних пояснень. На думку фахівця, це зроблять для того, щоб перекласти відповідальність на суддів.

"Це чергова спроба перекласти цю відповідальність на суддів. Скажуть: от бачите, не розглядає суд, повертається, а ми хочемо притягнути до відповідальності", — каже адвокат.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Однак при створенні відповідного документу уряд не врахував зауваження комітету.