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Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:34 Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

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14:20 Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

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12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

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У новому законопроєкті про мобілізацію одне з положень передбачає блокування працівниками ТЦК та СП рахунків та майна ухилянтів. Що це означає — пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи будуть ТЦК блокувати рахунки та майно ухилянтів

За словами адвоката, згідно нового проєкту мобілізації дійсно створюватиметься окрема стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Діятиме вона за принципом санкцій.

"Як санкції, коли у людей забирають майно. Тут вводиться те саме", — каже експерт. 

Єдине, як зазначає адвокат, не враховуються інші норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються можливості власних пояснень. На думку фахівця, це зроблять для того, щоб перекласти відповідальність на суддів. 

"Це чергова спроба перекласти цю відповідальність на суддів. Скажуть: от бачите, не розглядає суд, повертається, а ми хочемо притягнути до відповідальності", — каже адвокат. 

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Однак при створенні відповідного документу уряд не врахував зауваження комітету.

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18:12 В Гаазі визнали РФ частково винною у сприянні тероризму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:07 Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

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16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

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