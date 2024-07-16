Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

Народный депутат Украины Георгий Мазураш заявил, что у территориальных центров комплектования появилась новая тактика. Он рассказал, как людей отправляют на военно-врачебную комиссию и полигон.

Об этом Георгий Мазураш рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 июля.

Новая тактика ТЦК

"В ТЦК новая тактика — гражданина встречают на улице, приглашают для уточнения данных, а затем отправляют на ВВК и полигон", — подчеркнул Мазурашу.

По его словам, подобная "схема" действует в нескольких регионах. Нардеп отметил, что если у военнообязанного нет с собой документов о непригодности, его направляют на ВЛК, где могут признать пригодным с оговорками.

Депутат говорит, что потом человека отправляют на полигон с предложением в это время завершить оформление документов или даже получить статус участника боевых действий, а затем уже уволиться.

Напомним, ответственность за мобилизацию лежит на Генеральном штабе ВСУ, определяющем критерии призыва. Впоследствии в территориальных центрах комплектования формируют перечни военнообязанных по потребностям и вызывают их к себе.

Также все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.