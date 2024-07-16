Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

Народний депутат України Георгій Мазурашу заявив, що у територіальних центрів комплектування з'явилася нова тактика. Він розповів, як людей відправляють на військову-лікарську комісію та полігон.

Про це Георгій Мазурашу розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 липня.

Нова тактика ТЦК

"У ТЦК нова тактика — громадянина зустрічають на вулиці, запрошують для уточнення даних, а потім відправляють на ВЛК та полігон", — наголосив Мазурашу.

За його словами, така "схема" діє в декількох регіонах. Нардеп зазначив, якщо у військовозобов'язаного немає з собою документів про непридатність, його направляють на ВЛК, де можуть визнати придатним із застереженнями.

Депутат каже, що потім людину відправляють на полігон із пропозицією в цей час завершити оформлення документів або навіть отримати статус учасника бойових дій, а потім вже звільнитись.

Нагадаємо, відповідальність за мобілізацію лежить на Генеральному штабі ЗСУ, який визначає критерії призову. Згодом у територіальних центрах комплектування формують переліки військовозобов'язаних згідно з потребами та викликають їх до себе.

Також всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.