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Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

16 липня 2024 р. 13:14

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09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

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07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

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Народний депутат України Георгій Мазурашу заявив, що у територіальних центрів комплектування з'явилася нова тактика. Він розповів, як людей відправляють на військову-лікарську комісію та полігон.

Про це Георгій Мазурашу розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 липня.

Нова тактика ТЦК

"У ТЦК нова тактика — громадянина зустрічають на вулиці, запрошують для уточнення даних, а потім відправляють на ВЛК та полігон", — наголосив Мазурашу.

За його словами, така "схема" діє в декількох регіонах. Нардеп зазначив, якщо у військовозобов'язаного немає з собою документів про непридатність, його направляють на ВЛК, де можуть визнати придатним із застереженнями.

Депутат каже, що потім людину відправляють на полігон із пропозицією в цей час завершити оформлення документів або навіть отримати статус учасника бойових дій, а потім вже звільнитись.

Нагадаємо, відповідальність за мобілізацію лежить на Генеральному штабі ЗСУ, який визначає критерії призову. Згодом у територіальних центрах комплектування формують переліки військовозобов'язаних згідно з потребами та викликають їх до себе.

Також всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

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13:30 Безугла потрапила до бази "Миротворця"

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