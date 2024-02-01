Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко заявил, что мобилизация в Украине должна быть более жесткой, чем сейчас. Работникам ТЦК и СП следует предоставить больше полномочий, а тем мужчинам, которые проявляют неповиновение – простреливать колено.

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Скандальное заявление украинского командира

По мнению командира Анатолия Стуженко, в условиях военного положения в Украине нет места для демократии.

Если украинцы хотят скорейшей победы, то и подходы должны быть соответствующими. В частности, следует усилить мобилизацию. Более того, с теми, кто проявляет неповиновение, бороться радикальными методами.

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами толкать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь — приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", — сказал командир.

Напомним, рейды работников ТЦК и СП продолжаются. В свою очередь, военные ВСУ убеждены, что необходимо изменить систему и иначе подойти к процессу мобилизации.