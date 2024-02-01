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Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

1 февраля 2024 г. 13:09

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

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Командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко заявил, что мобилизация в Украине должна быть более жесткой, чем сейчас. Работникам ТЦК и СП следует предоставить больше полномочий, а тем мужчинам, которые проявляют неповиновение – простреливать колено.

Фрагмент видео можно посмотреть по ссылке на YouTube-канале 18000.

Скандальное заявление украинского командира

По мнению командира Анатолия Стуженко, в условиях военного положения в Украине нет места для демократии.

Если украинцы хотят скорейшей победы, то и подходы должны быть соответствующими. В частности, следует усилить мобилизацию. Более того, с теми, кто проявляет неповиновение, бороться радикальными методами.

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами толкать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь — приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", — сказал командир.

Напомним, рейды работников ТЦК и СП продолжаются. В свою очередь, военные ВСУ убеждены, что необходимо изменить систему и иначе подойти к процессу мобилизации.

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15:15 В Реале придумали возможность пригласить Мбаппе в ближайшее лето

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 В Киевской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ — школы переводят на карантин

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