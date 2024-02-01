Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

Командир 118 бригади ТрО Анатолій Стуженко заявив, що мобілізація в Україні повинна бути більш жорсткою, ніж зараз. Працівникам ТЦК та СП варто надати більше повноважень, а ті чоловіки, які виявляють непокору — прострілювати коліно.

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Скандальна заява українського командира

На думку командира Анатолія Стуженка, в умовах воєнного стану в Україні немає місця для демократії.

Якщо українці хочуть якнайшвидшої перемоги, то й підходи повинні бути відповідні. Зокрема, слід посилити мобілізацію. Ба більше, з тими, хто виявляє непокору, боротися радикальними методами.

"Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так: не вийшов із машини — прострелили коліно. Жорстока мобілізація. Якщо ти не можеш — приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці", — сказав командир.

Нагадаємо, рейди працівників ТЦК та СП продовжуються. Своєю чергою, військові ЗСУ переконані, що необхідно змінити систему та інакше підійти до процесу мобілізації.