Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Народный депутат София Федина предлагает мобилизовать правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. Она считает, что это лучший вариант, чем брать в армию мужчин с 18 до 25 лет.

Об этом нардеп рассказала в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация правоохранителей на пенсии после 40 лет

Нардеп считает, что мобилизация правоохранителей, уже на пенсии после 40 лет, может улучшить ситуацию на фронте. Она также подчеркнула, что есть еще очень много людей, которые до сих пор избегают мобилизации.

Кроме того, Федина добавила, что ограниченно годными до 25 лет нельзя заменить потенциал мобилизации ВСУ. По ее словам, действия в отношении таких граждан были незаконными.

"Ограничены пригодные до 25 лет, которых забрали ТЦК, если на это будет их воля, они должны иметь возможность уволиться. Поскольку действия в отношении их были незаконными", — подчеркнула депутат.