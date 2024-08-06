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Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

06 серпня 2024 р. 13:21

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Народна депутатка Софія Федина пропонує мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років. Вона вважає, що це кращий варіант, ніж брати до війська чоловіків з 18 до 25 років. 

Про це нардепка розповіла в ефірі Ранок.LIVE

Мобілізація правоохоронців на пенсії після 40 років

Нардепка вважає, що мобілізація правоохоронців, які вже на пенсії після 40 років, може покращити ситуацію на фронті. Вона також наголосила, що є ще дуже багато людей, які досі уникають мобілізації.

Крім того, Федина додала, що обмежено придатними до 25 років не можна замінити потенціал мобілізації ЗСУ. За її словами, дії щодо таких громадян були незаконними. 

"Обмежено придатні до 25 років, яких забрали ТЦК, якщо на це буде їхня воля, вони повинні мати можливість звільнитися. Оскільки дії щодо них були незаконними", — підкреслила депутатка. 

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13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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