Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Народна депутатка Софія Федина пропонує мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років. Вона вважає, що це кращий варіант, ніж брати до війська чоловіків з 18 до 25 років.

Про це нардепка розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація правоохоронців на пенсії після 40 років

Нардепка вважає, що мобілізація правоохоронців, які вже на пенсії після 40 років, може покращити ситуацію на фронті. Вона також наголосила, що є ще дуже багато людей, які досі уникають мобілізації.

Крім того, Федина додала, що обмежено придатними до 25 років не можна замінити потенціал мобілізації ЗСУ. За її словами, дії щодо таких громадян були незаконними.

"Обмежено придатні до 25 років, яких забрали ТЦК, якщо на це буде їхня воля, вони повинні мати можливість звільнитися. Оскільки дії щодо них були незаконними", — підкреслила депутатка.