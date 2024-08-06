Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Народна депутатка Софія Федина вважає, що Україні необхідно проголосувати за законопроєкт, який забороняє мобілізацію з 18 до 25 років. За її словами, для того, аби Верховна Рада прийняла його, потрібна громадська підтримка.

Про це Софія Федина розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

Заборона мобілізації з 18 до 25 років

"Сьогодні дуже потрібна громадська підтримка ухвалення цього законопроєкту. Тут не питання у самих військових, як вони це коментують. Військовослужбовці, напевно, мобілізували б людей з 18 років. І я не хочу обговорювати добре це, чи погано. Військові розуміють, що потрібен максимальний ресурс", — сказала Федина.

За її словами, нардепи взялися за цей документ після скандальної мобілізації одного із 19-річних близнюків.

Нагадаємо, ТЦК затримали братів у червні на Буковині. Згодом одного із них відпустили, а того, який має проблеми зі здоров'ям і раніше був "обмежено придатним", відправили на полігон.