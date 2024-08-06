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Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

6 августа 2024 г. 12:32

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Народный депутат София Федина считает, что Украине необходимо проголосовать за законопроект, запрещающий мобилизацию с 18 до 25 лет. По ее словам, для того чтобы Верховная Рада приняла его, нужна общественная поддержка.

Об этом София Федина рассказала в эфире Ранок.LIVE.

Запрет мобилизации с 18 до 25 лет

"Сегодня очень нужна общественная поддержка принятия этого законопроекта. Здесь не вопрос у самих военных, как они это комментируют. Военнослужащие, наверное, мобилизовали бы людей с 18 лет. И я не хочу обсуждать хорошо это или плохо. Военные понимают, что нужен максимальный ресурс", — сказала Федина.

По ее словам, нардепы взялись за этот документ после скандальной мобилизации одного из 19-летних близнецов.

Напомним, ТЦК задержали братьев в июне на Буковине. Впоследствии одного из них отпустили, а имеющего проблемы со здоровьем и раньше был "ограниченно пригодным", отправили на полигон.

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