Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Народный депутат София Федина считает, что Украине необходимо проголосовать за законопроект, запрещающий мобилизацию с 18 до 25 лет. По ее словам, для того чтобы Верховная Рада приняла его, нужна общественная поддержка.

Об этом София Федина рассказала в эфире Ранок.LIVE.

Запрет мобилизации с 18 до 25 лет

"Сегодня очень нужна общественная поддержка принятия этого законопроекта. Здесь не вопрос у самих военных, как они это комментируют. Военнослужащие, наверное, мобилизовали бы людей с 18 лет. И я не хочу обсуждать хорошо это или плохо. Военные понимают, что нужен максимальный ресурс", — сказала Федина.

По ее словам, нардепы взялись за этот документ после скандальной мобилизации одного из 19-летних близнецов.

Напомним, ТЦК задержали братьев в июне на Буковине. Впоследствии одного из них отпустили, а имеющего проблемы со здоровьем и раньше был "ограниченно пригодным", отправили на полигон.