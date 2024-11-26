Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно сделать срочный аудит лиц и предприятий, подпадающих под бронирование. Народный депутат Нина Южанина заявила, что очень хочется видеть его результаты публично.

Об этом депутат сообщила в эфире Ранок.LIVE.

Аудит лиц, подпадающих о бронировании

Депутат сказала, что идея проведения аудита лиц и предприятий, подпадающих под критерии бронирования, похожа на шаги, которые были с ТЦК, когда их хотели ликвидировать.

"Это такой же шаг, какой был с ТЦК. Была первая волна: уволим руководство ТЦК, потому что они не так работают и на них много нареканий. Сейчас уже вторая волна — ликвидируем ТЦК. Такое же и с бронированием происходит", — считает Южанина.

Она подчеркнула, что очень хочется увидеть результаты этого аудита, ведь важно, чтобы они были обнародованы. Потому что "все это снова ширма, совершенно ненужная вместо усовершенствования и упрощения".

"Я против, например, злоупотреблений, но сделайте такой механизм, чтобы избежать злоупотреблений, чтобы это была прозрачная система", — подчеркнула чиновница.

Также она добавила, что был период, когда в Украине остановили процесс бронирования, начали на улицах останавливать людей и отправлять на подготовку. Затем процесс якобы снова возобновили, а еще позже внесли новые изменения. По ее словам, применять и продумывать новые шаги это хорошо, но нужно видеть результат таких новшеств, а его пока нет.

Напомним, с мая 2024 года количество забронированных работников в Украине выросло до 1,5 миллиона человек. Правительство ввело полный аудит предприятий, чтобы проверить их на статус критичности и на предмет того, действительно ли они подпадают под критерии.

Также мы писали, что с 1 декабря правила бронирования несколько изменятся. В частности, они ужесточились.