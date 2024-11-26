Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц arrow
Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

26 ноября 2024 г. 13:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

Text

11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

Text

11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно сделать срочный аудит лиц и предприятий, подпадающих под бронирование. Народный депутат Нина Южанина заявила, что очень хочется видеть его результаты публично.

Об этом депутат сообщила в эфире Ранок.LIVE.

Аудит лиц, подпадающих о бронировании

Депутат сказала, что идея проведения аудита лиц и предприятий, подпадающих под критерии бронирования, похожа на шаги, которые были с ТЦК, когда их хотели ликвидировать.

"Это такой же шаг, какой был с ТЦК. Была первая волна: уволим руководство ТЦК, потому что они не так работают и на них много нареканий. Сейчас уже вторая волна — ликвидируем ТЦК. Такое же и с бронированием происходит", — считает Южанина.

Она подчеркнула, что очень хочется увидеть результаты этого аудита, ведь важно, чтобы они были обнародованы. Потому что "все это снова ширма, совершенно ненужная вместо усовершенствования и упрощения".

"Я против, например, злоупотреблений, но сделайте такой механизм, чтобы избежать злоупотреблений, чтобы это была прозрачная система", — подчеркнула чиновница.

Также она добавила, что был период, когда в Украине остановили процесс бронирования, начали на улицах останавливать людей и отправлять на подготовку. Затем процесс якобы снова возобновили, а еще позже внесли новые изменения. По ее словам, применять и продумывать новые шаги это хорошо, но нужно видеть результат таких новшеств, а его пока нет.

Напомним, с мая 2024 года количество забронированных работников в Украине выросло до 1,5 миллиона человек. Правительство ввело полный аудит предприятий, чтобы проверить их на статус критичности и на предмет того, действительно ли они подпадают под критерии.

Также мы писали, что с 1 декабря правила бронирования несколько изменятся. В частности, они ужесточились.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:29 Пушистая эвакуация ― ГУР провела необычную операцию на Змеином

Новость с фото

14:21 Не одевайте это на Новый год — Змея этого не простит

14:18 Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ — детали от Лубинца

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

13:57 Одесские депутаты и чиновники выезжали по системе "Шлях" — имена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:49 Опасность на дорогах — какой будет погода во Львове завтра

Новость с фото

13:44 Детский вагон в поездах УЗ — какие цены на билеты и кому доступны

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

13:36 Пограничники разоблачили сеть производителей фальшивых документов

13:29 В Одесской области суд разрешил чиновнице материться

14:29 Пушистая эвакуация ― ГУР провела необычную операцию на Змеином

Новость с фото

14:21 Не одевайте это на Новый год — Змея этого не простит

14:18 Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ — детали от Лубинца

13:57 Одесские депутаты и чиновники выезжали по системе "Шлях" — имена

13:49 Опасность на дорогах — какой будет погода во Львове завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

13:44 Детский вагон в поездах УЗ — какие цены на билеты и кому доступны

13:36 Пограничники разоблачили сеть производителей фальшивых документов

13:29 В Одесской области суд разрешил чиновнице материться

13:25 Самая холодная ночь — прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

13:03 Шольц прокомментировал свой разговор с Путиным

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Text

12:46 Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

Text

11:53 Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:52 Эксперт объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света