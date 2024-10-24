Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

З травня 2024 року кількість заброньованих працівників в Україні зросла до 1,5 мільйона осіб. Уряд проводить аудит критично важливих підприємств.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак в ефірі День.LIVE у четвер, 24 жовтня.

Яка кількість заброньованих в Україні

Кицак заявив, що з травня 2024 року кількість заброньованих працівників зросла вдвічі — десь до 1,5 млн осіб. За його словами, у той період розпочалися аномальні явища з визнання критично важливих підприємств для військово-промислового комплексу, що не завжди відповідає реальності.

"До травня у нас було орієнтовно 800-900 тисяч людей, які були заброньовані й працювали фактично для потреб військово-промислового комплексу. За цей період їх цифра подвоїлася", — зазначив нардеп.

Він додав, що уряд запровадив повний аудит підприємств, аби перевірити їх на статус критичності та на предмет того, чи вони дійсно підпадають під критерії. На думку Кицака, після таких дій цифра заброньованих осіб суттєво зменшиться.

"В нас є, згідно з постановою Кабінету Міністерства України, 5-7 критеріїв, які дають право визначати, чи підприємство підпадає під статус критично важливого, яке надалі надає йому можливість бронювати до 100% своїх працівників, які є військовозобовʼязані", — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, в Україні до 15 листопада призупинили бронювання працівників підприємств. Уряд розпочав перевірку критичних підприємств.

Раніше ми писали, що у застосунку "Дія" зникла можливість забронювати працівників від мобілізації. Причиною став аудит вже заброньованих осіб.