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Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

24 октября 2024 г. 18:05

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С мая 2024 года количество забронированных работников в Украине выросло до 1,5 миллиона человек. Правительство проводит аудит критически важных предприятий.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак в эфире День.LIVE в четверг, 24 октября.

Количество забронированных в Украине

Кицак заявил, что с мая 2024 года количество забронированных работников выросло вдвое — где-то до 1,5 млн человек. По его словам, в тот период начались аномальные явления по признанию критически важных предприятий для военно-промышленного комплекса, что не всегда соответствует реальности.

"До мая у нас было ориентировочно 800-900 тысяч человек, которые были забронированы и работали фактически для нужд военно-промышленного комплекса. За этот период их цифра удвоилась", — отметил нардеп.

Он добавил, что правительство ввело полный аудит предприятий, чтобы проверить их на статус критичности и на предмет того, действительно ли они подпадают под критерии. По мнению Кицака, после таких действий цифра забронированных лиц существенно уменьшится.

"У нас есть, согласно постановлению Кабинета Министерства Украины, 5-7 критериев, которые дают право определять, подпадает ли предприятие под статус критически важного, которое в дальнейшем предоставляет ему возможность бронировать до 100% своих работников, которые являются военнообязанными", — подчеркнул народный депутат. 

Напомним, в Украине до 15 ноября было приостановлено бронирование работников предприятий. Правительство начало проверку критических предприятий.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" исчезла возможность забронировать работников от мобилизации. Причиной стал аудит уже забронированных лиц.

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