Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно зробити терміновий аудит осіб та підприємств, які підпадають під бронювання. Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що дуже хочеться бачити його результати публічно.

Про це депутатка повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

Аудит осіб, які підпадають про бронювання

Депутатка сказала, що ідея проведення аудиту осіб та підприємств, які підпадають під критерії бронювання схожа на кроки, який був з ТЦК, коли їх хотіли ліквідувати.

"Це такий же крок, який був з ТЦК. Була перша хвиля: звільнімо керівництво ТЦК, бо вони не так працюють і на них багато нарікань. Зараз вже друга хвиля — ліквідуймо ТЦК. Таке ж і з бронюванням відбувається", — вважає Южаніна.

Вона наголосила, що дуже хочеться побачити результати цього аудиту, адже важливо, щоб вони були оприлюднені. Тому що "все це знову ширма, абсолютно не потрібна замість удосконалення та спрощення".

"Я проти, наприклад, зловживань, але зробіть такий механізм, щоб уникнути зловживань, щоб це була прозора система", — наголосила чиновниця.

Також вона додала, що був період, коли в Україні зупинили процес бронювання, почали на вулицях зупиняти людей і одразу відправляти на підготовку. Потім процес нібито знову поновили, а ще пізніше внесли нові зміни. За її словами, застосовувати та продумувати нові кроки це добре, але потрібно бачити результат таких нововведень, а його поки немає.

Нагадаємо, з травня 2024 року кількість заброньованих працівників в Україні зросла до 1,5 мільйона людей. Уряд запровадив повний аудит підприємств, аби перевірити їх на статус критичності та на предмет того, чи вони дійсно підпадають під критерії.

Також ми писали, що з 1 грудня правила бронювання дещо зміняться. Зокрема, вони стали жорсткішими.