Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

Верховная Рада Украины недавно приняла законопроект о мобилизации, после чего документ подписал Президент Владимир Зеленский. Народная депутат Оксана Савчук заявила, что Офис Президента и Кабинет министр разработали этот законопроект бездарно.

Об этом заявила народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о мобилизации

По словам нардепки, в законе не хватает норм о ротациях военных.

"Когда в последний момент мы не увеличили хотя бы отпуска военным, чтобы они, условно, увидели эту ротацию в законопроекте, мы и дали этот еще больший дополнительный толчок", — сказала Савчук.

Она отметила, что надеется на изменение ситуации с ротациями в законе о демобилизации, который вскоре должны разработать. В то же время она опасается, что его также придется ждать месяцами.

"Я не хочу, чтобы это так произошло, как с законопроектом о мобилизации — чтобы этот демобилизационный законопроект мы еще ждали с вами месяцами. Поэтому мы должны говорить об этих ротациях, об изменении этой системы ведения войны уже сегодня и садиться уже этот законопроект писать", — добавила Савчук.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, при каких условиях возможна демобилизация военных и какие риски существуют.

Также мы писали, что новый закон о мобилизации содержит норму, согласно которой освобожденные из вражеского плена украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. Также они смогут принять отпуск на 90 дней.