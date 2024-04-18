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Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

18 квітня 2024 р. 13:26

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
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23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

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19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

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Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових. Однак народний депутат Олександр Федієнко заявив, що проєкт закон вже зареєструвала в парламенті фракція "Європейська Солідарність".

Про це Федієнко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про демобілізацію

"Я особисто не чув щодо того, аби були прийняті якісь правки. Можливо це стосується питання демобілізації, бо зараз багато хто з політиків намагаються на цьому грати. Наскільки я знаю, навіть одна з політичних фракцій зареєструвала закон про демобілізацію", — сказав депутат.

На запитання ведучого, про яку фракцію йдеться, Федієнко відповів, що про реєстрацію закону фракцією "Європейська Солідарність" сказала Ірина Геращенко.

"Але ще раз хочу наголосили, в першу чергу давайте будемо відвертими: це зараз популізм і не більше. Я розумію що вкрай важко працювати зараз і військовим, тим паче обмеженою кількістю", — зазначив Федієнко.

Він зауважив, що дійсно в армії існують недоукомплектовані роти та взводи, але хтось повинен все ж таки тримати лінію бойового зіткнення та давати відсіч ворогу.

"Я не скажу нічого нового, але ворог зараз все ж таки поступово просувається вперед і давайте чесно про це скажемо, якщо ми не покращимо мобілізацію — то він може зупинитися ближче до Києва. Сподіваюсь цього ніколи не станеться", — додав Федієнко.

Раніше народна депутатка Інна Совсун в коментарі Новини.LIVE розповіла, за яких умов можлива демобілізація в Україні.

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.

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13:55 Бояться за свою авіацію — росіяни перебазовують техніку після ударів по Криму

13:54 Яких втрат зазнала РФ внаслідок атаки на аеродром в Джанкої — перелік від ГУР

13:49 Зарплати в Україні зростуть — бізнес оприлюднив плани на 2024 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 Німеччина анонсувала передачу нових ППО IRIS-T для України

13:43 Фінмониторинг заблокував рахунки онлайн-казино — яких саме

13:41 У Європарламенті заявили, що закон про "іноагентів" в Грузії загрожує вступу країни до НАТО

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

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