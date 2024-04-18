Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових. Однак народний депутат Олександр Федієнко заявив, що проєкт закон вже зареєструвала в парламенті фракція "Європейська Солідарність".

Про це Федієнко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про демобілізацію

"Я особисто не чув щодо того, аби були прийняті якісь правки. Можливо це стосується питання демобілізації, бо зараз багато хто з політиків намагаються на цьому грати. Наскільки я знаю, навіть одна з політичних фракцій зареєструвала закон про демобілізацію", — сказав депутат.

На запитання ведучого, про яку фракцію йдеться, Федієнко відповів, що про реєстрацію закону фракцією "Європейська Солідарність" сказала Ірина Геращенко.

"Але ще раз хочу наголосили, в першу чергу давайте будемо відвертими: це зараз популізм і не більше. Я розумію що вкрай важко працювати зараз і військовим, тим паче обмеженою кількістю", — зазначив Федієнко.

Він зауважив, що дійсно в армії існують недоукомплектовані роти та взводи, але хтось повинен все ж таки тримати лінію бойового зіткнення та давати відсіч ворогу.

"Я не скажу нічого нового, але ворог зараз все ж таки поступово просувається вперед і давайте чесно про це скажемо, якщо ми не покращимо мобілізацію — то він може зупинитися ближче до Києва. Сподіваюсь цього ніколи не станеться", — додав Федієнко.

Раніше народна депутатка Інна Совсун в коментарі Новини.LIVE розповіла, за яких умов можлива демобілізація в Україні.

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.