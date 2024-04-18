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Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

18 апреля 2024 г. 13:26

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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Верховная Рада Украины исключила из законопроекта о мобилизации норму демобилизации военных. Однако народный депутат Александр Федиенко заявил, что проект закона уже зарегистрировала в парламенте фракция "Европейская солидарность".

Об этом Федиенко сказал в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о демобилизации

"Я лично не слышал относительно того, чтобы были приняты какие-то правки. Возможно, это касается вопроса демобилизации, потому что сейчас многие политики пытаются на этом играть. Насколько я знаю, даже одна из политических фракций зарегистрировала закон о демобилизации", — сказал депутат.

На вопрос ведущего, о какой фракции идет речь, Федиенко ответил, что о регистрации закона фракцией "Европейская Солидарность" сказала Ирина Геращенко.

"Но еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь давайте будем откровенными: это сейчас популизм и не больше. Я понимаю, что крайне тяжело работать сейчас и военным, тем более ограниченным количеством", — отметил Федиенко.

Он отметил, что действительно в армии существуют недоукомплектованные роты и взводы, но кто-то должен все же держать линию боевого столкновения и давать отпор врагу.

"Я не скажу ничего нового, но враг сейчас все же постепенно продвигается вперед и давайте честно об этом скажем, если мы не улучшим мобилизацию — то он может остановиться поближе к Киеву. Надеюсь, этого никогда не произойдет", — добавил Федиенко.

Ранее народная депутат Инна Совсун в комментарии Новини.LIVE рассказала, при каких условиях возможна демобилизация в Украине.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.

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14:25 Финансировал росгвардейцев в Крыму — СБУ задержала помощника Шуфрича

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:22 В Киеве прошло прощание с Дмитрием Капрановым

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE