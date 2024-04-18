Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Верховная Рада Украины исключила из законопроекта о мобилизации норму демобилизации военных. Однако народный депутат Александр Федиенко заявил, что проект закона уже зарегистрировала в парламенте фракция "Европейская солидарность".

Об этом Федиенко сказал в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о демобилизации

"Я лично не слышал относительно того, чтобы были приняты какие-то правки. Возможно, это касается вопроса демобилизации, потому что сейчас многие политики пытаются на этом играть. Насколько я знаю, даже одна из политических фракций зарегистрировала закон о демобилизации", — сказал депутат.

На вопрос ведущего, о какой фракции идет речь, Федиенко ответил, что о регистрации закона фракцией "Европейская Солидарность" сказала Ирина Геращенко.

"Но еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь давайте будем откровенными: это сейчас популизм и не больше. Я понимаю, что крайне тяжело работать сейчас и военным, тем более ограниченным количеством", — отметил Федиенко.

Он отметил, что действительно в армии существуют недоукомплектованные роты и взводы, но кто-то должен все же держать линию боевого столкновения и давать отпор врагу.

"Я не скажу ничего нового, но враг сейчас все же постепенно продвигается вперед и давайте честно об этом скажем, если мы не улучшим мобилизацию — то он может остановиться поближе к Киеву. Надеюсь, этого никогда не произойдет", — добавил Федиенко.

Ранее народная депутат Инна Совсун в комментарии Новини.LIVE рассказала, при каких условиях возможна демобилизация в Украине.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.