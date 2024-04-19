Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Верховна Рада України нещодавно ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого документ підписав Президент Володимир Зеленський. Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що Офіс Президента та Кабінет міністр розробили цей законопроєкт бездарно.

Про це заявила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

За словами нардепки, в законі не вистачає норм про ротації військових.

"Коли в останній момент ми не збільшили хоча б відпустки військовим, щоб вони, умовно, побачили цю ротацію в законопроєкті, ми і дали цей ще більший додатковий поштовх", — сказала Савчук.

Вона зауважила, що сподівається на зміну ситуації з ротаціями в законі про демобілізацію, який незабаром мають розробити. Водночас вона побоюється, що на нього також доведеться чекати місяцями.

"Я не хочу, щоб це так сталося, як із законопроєктом про мобілізацію — щоб цей демобілізаційний законопроєкт ми ще чекали з вами місяцями. Тому ми маємо говорити про ці ротації, про зміну цієї системи ведення війни вже сьогодні й сідати вже цей законопроєкт писати", — додала Савчук.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, за яких умов можлива демобілізація військових та які існують ризики.

Також ми писали, що новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якою визволені з ворожого полону українські військовослужбовці мають право на демобілізацію. Також вони зможуть взяти відпустку на 90 днів.