Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Украинский депутат Верховной Рады Сергей Соболев подчеркнул необходимость привлечения деятелей культуры для проведения агитационной работы среди бойцов, которые не могут покинуть тыловые порядки. Также он отметил, что бронирование от мобилизации не запрещает вступать на контракт.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Соболев в эфире "Ранок.LIVE".

Задействование бронированных деятелей культуры

Соболев подчеркнул важность использования потенциала деятелей культуры и спорта для поддержки воинов, которые остаются на передовой и имеют ограниченную возможность получать положительные эмоции и духовную поддержку.

"На мой взгляд, деятелей культуры нужно максимально задействовать для того, чтобы была агитация непосредственно для тех бойцов, у которых нет возможности покинуть даже тыловые порядки. Я думаю, что в этом плане должны быть какие-то рассчитанные меры для того, чтобы возможность была искусству и культуре выступать перед бойцами. Я думаю, чтобы это всегда использовалось, а не просто так принимать такое решение", — отметил Соболев.

Он также упомянул о бронированных спортсменах и профессионалах по своему делу, указав, что возможно это справедливая норма, но это не запрещает им вступать на контракт. Это касается всех без исключения.

Напомним, что футуролог Виталий Кулик стал гостем эфира "Ранок.LIVE". Он прокомментировал ситуацию вокруг доверия украинцев к национальному телемарафону "Единые новости", а также объяснил, почему его работникам должно быть предоставлено бронирование от мобилизации.

Также мы писали о том, что в Минкульте назвали количество работников, забронированных от мобилизации.