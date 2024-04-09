Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Футуролог Віталій Кулик став гостем ефіру Ранок.LIVE. Він прокоментував ситуацію навколо довіри українців до національного телемарафону "Єдині новини", а також пояснив, чому його працівникам має бути надане бронювання від мобілізацію.

Свою позицію Кулик пояснив під час спілкування з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудіусом і Ольгою Волковою у вівторок, 9 квітня.

Громадяни шукають інформацію на YouTube

"Ми спостерігаємо зараз зниження телепереглядань громадян. Громадяни йдуть у YouTube. І шукає він там не телеканал, а якийсь унікальний контент. Це тенденція і навіть після закінчення війни каналам буде важко щось з цим зробити", — вважає Кулик.

Футуролог також наголосив, що телемарафон має змінити формат, і участь у цьому процесі повинні брати не лише наближені до влади медіа.

"Незадоволення контентом телемарафону зростає, не зважаючи на всі офіційні заяви представників телемарафону. З ним треба щось робити, він має перестати бути в тому форматі, в якому є зараз. Це має бути предметом дебатів і не лише в середовищі правлячої сили", — пояснив він.

Інструмент пропаганди

При цьому експерт вважає, що бронювання від мобілізації для праціників телемарафону є цілком логічним, оскільки він є інструментом пропаганди, яка необхідна у час війни.

"Якщо ми говоримо про бронювання, то є інструмент пропаганди, і має бути бронювання для його співробітників. Це закон війни і це логічно. Але з телемарафоном треба щось робити, інакше зростатиме недовіра до його контенту, а отже і до генерованих ним наративів", — підсумував Кулик.

Нагадаємо, нещодавно спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію розглянуть вже на найближчих засіданнях.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко вважає, що Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня. Проте в документі є дуже багато правок, а це за собою тягне довгу роботу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.