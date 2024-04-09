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Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

9 апреля 2024 г. 17:08

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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12:29 Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

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Футуролог Виталий Кулик стал гостем эфира Ранок.LIVE. Он прокомментировал ситуацию вокруг доверия украинцев к национальному телемарафону "Єдині новини", а также объяснил, почему его работникам должно быть предоставлено бронирование от мобилизации.

Свою позицию Кулик объяснил во время общения с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой во вторник, 9 апреля.

Граждане ищут информацию на YouTube

"Мы наблюдаем сейчас снижение телепересмотра граждан. Граждане идут в YouTube. И ищет он там не телеканал, а какой-то уникальный контент. Это тенденция и даже после окончания войны каналам будет трудно что-то с этим сделать", — считает Кулик.

Футуролог также подчеркнул, что телемарафон должен изменить формат и участие в этом процессе должны принимать не только приближенные к власти медиа.

"Недовольство контентом телемарафона растет, несмотря на все официальные заявления представителей телемарафона. С ним нужно что-то делать, он должен перестать быть в том формате, в котором есть сейчас. Это должно быть предметом дебатов и не только в среде правящей силы", — пояснил он.

Инструмент пропаганды

При этом эксперт считает, что бронирование от мобилизации для работников телемарафона вполне логично, поскольку он является инструментом пропаганды, необходимой во время войны.

"Если мы говорим о бронировании, то есть инструмент пропаганды, и должно быть бронирование для его сотрудников. Это закон войны и это логично. Но с телемарафоном нужно что-то делать, иначе будет расти недоверие к его контенту, а значит и к генерируемым им нарративам", — подытожил Кулик.

Напомним, недавно спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен уже на ближайших заседаниях.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко считает, что Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля. Однако в документе очень много правок, а это за собой влечет долгую работу Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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