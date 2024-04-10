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Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

10 квітня 2024 р. 12:50

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12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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Український депутат Верховної Ради Сергій Соболєв підкреслив необхідність задіяння діячів культури для проведення агітаційної роботи серед бійців, які не можуть залишити тилові порядки. Також він зазначив, що бронювання від мобілізації не забороняє їм вступати на контракт.

Про це розповів народний депутат Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE.

Задіювання броньованих діячів культури 

Соболєв підкреслив важливість використання потенціалу діячів культури та спорту для підтримки воїнів, які залишаються на передовій і мають обмежену можливість отримувати позитивні емоції та духовну підтримку.

"На мій погляд, діячів культури треба максимально задіювати для того, щоб була агітація безпосередньо для тих бійців, які не мають можливості покинути навіть тилові порядки. Я думаю, що в цьому плані мають бути якісь розраховані заходи для того, щоб можливість була мистецтву і культурі виступати перед бійцями. Я думаю, щоб це завжди використовувалось, а не просто так приймати таке рішення," — зазначив Соболєв.

Він також згадав про броньованих спортсменів та професіоналів у своїй справі, вказавши, що можливо це є справедлива норма, але це не забороняє їм вступати на контракт. Це стосується всіх без винятку.

Нагадаємо, що футуролог Віталій Кулик став гостем ефіру Ранок.LIVE. Він прокоментував ситуацію навколо довіри українців до національного телемарафону "Єдині новини", а також пояснив, чому його працівникам має бути надане бронювання від мобілізацію.

Також ми писали про те, що у Мінкульті назвали кількість працівників, заброньованих від мобілізації

 

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13:15 Сімеоне назвав проблему Атлетіко напередодні матчу з Боруссією у Лізі чемпіонів

13:05 У Польщі восени з'явиться нова грошова допомога — хто отримає виплати

12:59 Остін заявив, що мета країн НАТО — привести Україну до членства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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