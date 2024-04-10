Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Український депутат Верховної Ради Сергій Соболєв підкреслив необхідність задіяння діячів культури для проведення агітаційної роботи серед бійців, які не можуть залишити тилові порядки. Також він зазначив, що бронювання від мобілізації не забороняє їм вступати на контракт.

Про це розповів народний депутат Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE.

Задіювання броньованих діячів культури

Соболєв підкреслив важливість використання потенціалу діячів культури та спорту для підтримки воїнів, які залишаються на передовій і мають обмежену можливість отримувати позитивні емоції та духовну підтримку.

"На мій погляд, діячів культури треба максимально задіювати для того, щоб була агітація безпосередньо для тих бійців, які не мають можливості покинути навіть тилові порядки. Я думаю, що в цьому плані мають бути якісь розраховані заходи для того, щоб можливість була мистецтву і культурі виступати перед бійцями. Я думаю, щоб це завжди використовувалось, а не просто так приймати таке рішення," — зазначив Соболєв.

Він також згадав про броньованих спортсменів та професіоналів у своїй справі, вказавши, що можливо це є справедлива норма, але це не забороняє їм вступати на контракт. Це стосується всіх без винятку.

Нагадаємо, що футуролог Віталій Кулик став гостем ефіру Ранок.LIVE. Він прокоментував ситуацію навколо довіри українців до національного телемарафону "Єдині новини", а також пояснив, чому його працівникам має бути надане бронювання від мобілізацію.

Також ми писали про те, що у Мінкульті назвали кількість працівників, заброньованих від мобілізації