Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии. Речь идет о том, что они хотят в армию без "совка".

Об этом Георгий Мазурашу сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 апреля.

Украинцы готовы добровольно воевать в армии без "совка"

Мазурашу заявил, что мобилизация людей на фронт против воли станет проблемой для войска.

"Такие там не нужны. Поэтому надо включать здравый смысл и думать, как противостоять в реальных условиях... Люди хотят видеть подтверждение того, что государство поддерживает защитников", — отметил нардеп.

Напомним, два дня назад Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Следовательно, мужчины, которым исполнилось 25 лет, могут не приходить самостоятельно в ТЦК и СП, если не получили повестки, а должны это делать уже после ее получения. В то же время некоторые могут избежать призыва.

Также народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда может заработать законопроект о мобилизации. По его словам, это произойдет не скоро.