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Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

4 апреля 2024 г. 17:57

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Text

12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Text

11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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Text

09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии. Речь идет о том, что они хотят в армию без "совка".

Об этом Георгий Мазурашу сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 апреля.

Украинцы готовы добровольно воевать в армии без "совка"

Мазурашу заявил, что мобилизация людей на фронт против воли станет проблемой для войска.

"Такие там не нужны. Поэтому надо включать здравый смысл и думать, как противостоять в реальных условиях... Люди хотят видеть подтверждение того, что государство поддерживает защитников", — отметил нардеп.

Напомним, два дня назад Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Следовательно, мужчины, которым исполнилось 25 лет, могут не приходить самостоятельно в ТЦК и СП, если не получили повестки, а должны это делать уже после ее получения. В то же время некоторые могут избежать призыва.

Также народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда может заработать законопроект о мобилизации. По его словам, это произойдет не скоро.

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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