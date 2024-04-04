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Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

04 квітня 2024 р. 17:50

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17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови. Йдеться про те, що вони хочуть в армію без "совка".

Про це Георгій Мазурашу сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 квітня.

Українці готові добровільно воювати в армії без "совка"

Мазурашу заявив, що мобілізація людей на фронт проти волі стане проблемою для війська. 

"Такі там не потрібні. Тому треба вмикати здоровий глузд і думати, як протистояти в реальних умовах... Люди хочуть бачити підтвердження того, що держава підтримує захисників", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, два дні тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Відтак чоловіки, яким виповнилося 25 років, можуть не приходити самостійно до ТЦК та СП, якщо не отримали повістки, а мають це робити вже після її отримання. Водночас дехто може уникнути призову.

Також народний депутат України Дмитро Разумков розповів, коли може запрацювати законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це станеться не скоро.

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17:36 У Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову — як його покарали

17:22 Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували

17:20 Замість Катерининської площі в Одесі буде Європейська — що ще перейменують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 Нові правила мобілізації — кому з 25-річних варто йти до ТЦК

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14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

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12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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