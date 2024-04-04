Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови. Йдеться про те, що вони хочуть в армію без "совка".

Про це Георгій Мазурашу сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 квітня.

Українці готові добровільно воювати в армії без "совка"

Мазурашу заявив, що мобілізація людей на фронт проти волі стане проблемою для війська.

"Такі там не потрібні. Тому треба вмикати здоровий глузд і думати, як протистояти в реальних умовах... Люди хочуть бачити підтвердження того, що держава підтримує захисників", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, два дні тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. Відтак чоловіки, яким виповнилося 25 років, можуть не приходити самостійно до ТЦК та СП, якщо не отримали повістки, а мають це робити вже після її отримання. Водночас дехто може уникнути призову.

Також народний депутат України Дмитро Разумков розповів, коли може запрацювати законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це станеться не скоро.