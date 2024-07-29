Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

Народный депутат Украины Тарас Тарасенко рассказал, что протезистов удалось забронировать от мобилизации. По его словам, всего их в стране 300.

Об этом Тарас Тарасенко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 июля.

Бронирование протезистов от мобилизации

Тарасенко заявил, что в Командовании медицинских сил нет своего протезирования, поэтому специалистов призывать не следует.

По его словам, их удалось забронировать, однако остался открытым вопрос о физических терапевтах.

"Реабилитация нужна? Нужна! В сухопутку зачем физического терапевта призывать, если он умеет работать с телом, а не с автоматом. А ребят много нужно восстанавливать", — добавил нардеп.

Напомним, с 2017 года в Украине части военнообязанным выдают новый военно-учетный документ. Это временное удостоверение военнообязанного, которое может получить семь категорий граждан.

Также военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, имеют одну обязанность в рамках военного учета. Они должны подавать заявление о продлении отсрочки после каждого указа о продлении мобилизации, подписанного президентом Украины.