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Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

29 июля 2024 г. 20:58

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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Народный депутат Украины Тарас Тарасенко рассказал, что протезистов удалось забронировать от мобилизации. По его словам, всего их в стране 300.

Об этом Тарас Тарасенко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 июля.

Бронирование протезистов от мобилизации

Тарасенко заявил, что в Командовании медицинских сил нет своего протезирования, поэтому специалистов призывать не следует.

По его словам, их удалось забронировать, однако остался открытым вопрос о физических терапевтах.

"Реабилитация нужна? Нужна! В сухопутку зачем физического терапевта призывать, если он умеет работать с телом, а не с автоматом. А ребят много нужно восстанавливать", — добавил нардеп.

Напомним, с 2017 года в Украине части военнообязанным выдают новый военно-учетный документ. Это временное удостоверение военнообязанного, которое может получить семь категорий граждан.

Также военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, имеют одну обязанность в рамках военного учета. Они должны подавать заявление о продлении отсрочки после каждого указа о продлении мобилизации, подписанного президентом Украины.

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21:25 На Закарпатье пропал 20-летний парень — инцидент связывают с ТЦК

21:13 В Черниговской области врач отказалась возвращать материальную помощь при увольнении — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 Кипит горячая работа — бойцы 3 ОШБр показали кадры ликвидации вражеской пехоты на Харьковщине

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