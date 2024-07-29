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Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

29 липня 2024 р. 18:14

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

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08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

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Військовий Антон Чорний пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через територіальні центри комплектування. За його словами, у суспільстві поширюють думку, що людину одразу кинуть на "м'ясо", однак це неправда.

Про це Андрій Чорний сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Мобілізація через ТЦК

Чорний наголосив, що мобілізовані пройдуть навчання, до них нормально ставитимуться. Однак він зазначив, що легко не буде

"Я звинувачую систему, а не конкретних людей. Престиж нашої професії не пророблений. Люди бояться, але добровольці все одно приходять", — додав військовий.

Нагадаємо, у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.

Також мобілізація в Україні триватиме до завершення воєнного стану. Громадяни з відстрочкою не підлягають військовому призову, однак вже з 1 серпня певні категорії українців більше не матимуть право на відкладення виконання військового обов'язку на певний термін.

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19:00 Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що туди входить

18:56 Сів у заведений автомобіль і поїхав — у Києві поліція затримала чоловіка за викрадення Chrysler

18:48 Деяким українцям дозволять проходити альтернативну службу — новий закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:40 В Україні планують повернути сотні тисяч школярів до офлайн-навчання

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08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

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