Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Військовий Антон Чорний пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через територіальні центри комплектування. За його словами, у суспільстві поширюють думку, що людину одразу кинуть на "м'ясо", однак це неправда.

Про це Андрій Чорний сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Мобілізація через ТЦК

Чорний наголосив, що мобілізовані пройдуть навчання, до них нормально ставитимуться. Однак він зазначив, що легко не буде.

"Я звинувачую систему, а не конкретних людей. Престиж нашої професії не пророблений. Люди бояться, але добровольці все одно приходять", — додав військовий.

Нагадаємо, у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.

Також мобілізація в Україні триватиме до завершення воєнного стану. Громадяни з відстрочкою не підлягають військовому призову, однак вже з 1 серпня певні категорії українців більше не матимуть право на відкладення виконання військового обов'язку на певний термін.