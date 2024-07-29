Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

Военный Антон Черный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через территориальные центры комплектования. По его словам, в обществе распространяют мнение, что человека сразу бросят на "мясо", однако это неправда.

Об этом Андрей Черный сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

Мобилизация через ТЦК

Черный подчеркнул, что мобилизованные пройдут обучение, к ним будут нормально относиться. Однако он отметил, что легко не будет.

"Я обвиняю систему, а не конкретных людей. Престиж нашей профессии не проработан. Люди боятся, но добровольцы все равно приходят", — добавил военный.

Напомним, в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.

Также мобилизация в Украине будет продолжаться до завершения военного положения. Граждане с отсрочкой не подлежат военному призыву, однако уже с 1 августа определенные категории украинцев больше не будут иметь право на отложение исполнения воинского долга на определенный срок.