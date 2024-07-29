Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Народний депутат України Тарас Тарасенко розповів, що протезистів вдалося забронювати від мобілізації. За його словами, загалом їх в країні 300.

Про це Тарас Тарасенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 29 липня.

Бронювання протезистів від мобілізації

Тарасенко заявив, що в Командуванні медичних сил немає свого протезування, тому спеціалістів призивати не варто.

За його словами, їх вдалося забронювати, однак залишилося відкритим питання щодо фізичних терапевтів.

"Реабілітація потрібна? Потрібна! У сухопутку нащо фізичного терапевта закликати, якщо він вміє працювати з тілом, а не з автоматом. А хлопців багато потрібно відновлювати", — додав нардеп.

Нагадаємо, з 2017 року в Україні частині військовозобов’язаним видають новий військово-обліковий документ. Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, яке можуть отримати сім категорій громадян.

Також військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, мають один обов’язок в рамках військового обліку. Вони повинні подавати заяву про продовження відстрочки після кожного указу про продовження мобілізації, підписаного президентом України.