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Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

29 липня 2024 р. 20:58

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20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

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12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

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Народний депутат України Тарас Тарасенко розповів, що протезистів вдалося забронювати від мобілізації. За його словами, загалом їх в країні 300.

Про це Тарас Тарасенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 29 липня.

Бронювання протезистів від мобілізації

Тарасенко заявив, що в Командуванні медичних сил немає свого протезування, тому спеціалістів призивати не варто.

За його словами, їх вдалося забронювати, однак залишилося відкритим питання щодо фізичних терапевтів. 

"Реабілітація потрібна? Потрібна! У сухопутку нащо фізичного терапевта закликати, якщо він вміє працювати з тілом, а не з автоматом. А хлопців багато потрібно відновлювати", — додав нардеп.

Нагадаємо, з 2017 року в Україні частині військовозобов’язаним видають новий військово-обліковий документ. Це тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, яке можуть отримати сім категорій громадян.

Також військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, мають один обов’язок в рамках військового обліку. Вони повинні подавати заяву про продовження відстрочки після кожного указу про продовження мобілізації, підписаного президентом України.

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21:28 Зеленський відвідав важливі підприємства на Полтавщині

21:25 На Закарпатті зник 20-річний хлопець — інцидент пов'язують з ТЦК

21:13 На Чернігівщині лікарка відмовилася повертати матеріальну допомогу при звільненні — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:51 Кипить гаряча робота — бійці 3-ї ОШБр показали кадри ліквідації ворожої піхоти на Харківщині

20:39 Харлан без шансів програла фаворитці Олімпіади, але ще має спробу на медаль

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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