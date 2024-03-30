Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Комитет по обороне в пятницу, 29 марта, завершил рассмотрение более 4200 поправок к законопроекту о мобилизации. Также в Украине неоднократно заявляли о планах призвать в армию до 500 тыс. человек.

Каким образом следует мотивировать такое количество людей, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

"Нам гораздо легче будет убеждать людей, что мобилизоваться можно, когда у нас на вооружении будет достаточное количество оружия. Это вполне логично", — сказал депутат.

Он отметил, что нам нужны мобилизационные резервы для того, чтобы иметь возможность демобилизовать людей, которые служат уже давно — это будет справедливо.

Для того чтобы сформировать резервы, конечно, нужно какое-то определенное количество людей с запасом, которые смогут заменить людей на фронте.

"Чем дальше продолжается дискуссия, тем этих людей потребуется больше", — отметил Юрчишин.

По его мнению, активная помощь международных партнеров была бы позитивом, поскольку у людей будет меньший страх, что нечем воевать.

Таким образом, удастся четко показать, что оружие есть, их научат, предоставят социальные гарантии, поэтому можно идти в армию.

"И сейчас дискуссия идет в принципе в формате, как эффективнее провести сам процесс ротаций. Наиболее острый вопрос — нужно четко дать людям понимание, когда они могут быть уволены, но при этом нельзя ослабить фронт", — подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что позиция такова: кроме принудительных факторов исполнения долга, должны быть и мотивационные положительные планы — социальные гарантии военным и их семьям, премии за эффективную работу в первую очередь на линии фронта и возможности для ветеранов после возвращения.

"Я очень надеюсь, что в апреле мы выйдем на собственное решение по мобилизации и здесь я бы даже не гнался за скоростью. Надо найти механизмы убеждения для тех, кто остался в тылу", — добавил Юрчишин.

Он считает, что лучше всего это делать дополнительными мотивациями, например, учения в странах НАТО.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.

Также мы писали, что в парламенте отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.