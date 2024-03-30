Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию arrow
Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

30 марта 2024 г. 14:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Комитет по обороне в пятницу, 29 марта, завершил рассмотрение более 4200 поправок к законопроекту о мобилизации. Также в Украине неоднократно заявляли о планах призвать в армию до 500 тыс. человек.

Каким образом следует мотивировать такое количество людей, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

"Нам гораздо легче будет убеждать людей, что мобилизоваться можно, когда у нас на вооружении будет достаточное количество оружия. Это вполне логично", — сказал депутат.

Он отметил, что нам нужны мобилизационные резервы для того, чтобы иметь возможность демобилизовать людей, которые служат уже давно — это будет справедливо.

Для того чтобы сформировать резервы, конечно, нужно какое-то определенное количество людей с запасом, которые смогут заменить людей на фронте.

"Чем дальше продолжается дискуссия, тем этих людей потребуется больше", — отметил Юрчишин.

По его мнению, активная помощь международных партнеров была бы позитивом, поскольку у людей будет меньший страх, что нечем воевать.

Таким образом, удастся четко показать, что оружие есть, их научат, предоставят социальные гарантии, поэтому можно идти в армию.

"И сейчас дискуссия идет в принципе в формате, как эффективнее провести сам процесс ротаций. Наиболее острый вопрос — нужно четко дать людям понимание, когда они могут быть уволены, но при этом нельзя ослабить фронт", — подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что позиция такова: кроме принудительных факторов исполнения долга, должны быть и мотивационные положительные планы — социальные гарантии военным и их семьям, премии за эффективную работу в первую очередь на линии фронта и возможности для ветеранов после возвращения.

"Я очень надеюсь, что в апреле мы выйдем на собственное решение по мобилизации и здесь я бы даже не гнался за скоростью. Надо найти механизмы убеждения для тех, кто остался в тылу", — добавил Юрчишин.

Он считает, что лучше всего это делать дополнительными мотивациями, например, учения в странах НАТО.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.

Также мы писали, что в парламенте отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:58 Для харьковских защитников границы и спасателей закупили новые автомобили

14:55 В Минобразования заявили о реформе с 2027 года — какие изменения ожидают старшую школу

14:45 Из-за российских обстрелов Одессы в воздух попало более 80 тонн диоксида углерода

14:40 На Хмельниччине группа женщин напала на работников ТЦК — что известно

14:36 Усиление обороны — в Киевской ОВА отчитались о строительстве фортификаций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:35 Матч Польша vs Украина — известно, где сыграют

14:31 Незаконно завладели помещениями в центре Львова — адвокат и его сообщники получили подозрение

обновлено:

14:15 Во время пасхального обращения Шольц заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

14:15 Движение транспорта через село Большой Дальник очень затруднено — причина

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

14:58 Для харьковских защитников границы и спасателей закупили новые автомобили

14:55 В Минобразования заявили о реформе с 2027 года — какие изменения ожидают старшую школу

14:45 Из-за российских обстрелов Одессы в воздух попало более 80 тонн диоксида углерода

14:40 На Хмельниччине группа женщин напала на работников ТЦК — что известно

14:36 Усиление обороны — в Киевской ОВА отчитались о строительстве фортификаций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:35 Матч Польша vs Украина — известно, где сыграют

14:31 Незаконно завладели помещениями в центре Львова — адвокат и его сообщники получили подозрение

обновлено:

14:15 Во время пасхального обращения Шольц заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

14:15 Движение транспорта через село Большой Дальник очень затруднено — причина

14:08 ​​​​​​​Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с Реалом

06:15 Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

29 марта 2024
Эксклюзив

18:39 Напряжение растет — как будут развиваться экономические отношения между Украиной и Польшей, — Пехота

17:36 Смена Зеленского во время войны и организация выборов в Крыму — к чему готовится ЦИК

17:30 Полный блэкаут в Одессе — как горожане борются с отключением света

Эксклюзив

05:51 В ожидании Zara: как возвращение мировых брендов повлияет на рынок и цены

04:45 Отключения света в Украине — как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари

28 марта 2024

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в конце марта

27 марта 2024
обновлено:

19:55 Спектакли под звуки взрывов и тревог — искусство в военной Одессе

17:35 Вражеские атаки продолжаются — планируют ли одесситы уезжать

07:00 ТОП налогоплательщиков среди глав комитетов ВР за 2022 год — рейтинг

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
Text

20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Text

19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян