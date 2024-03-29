Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

Народний депутат Василь Мокан заявив, що оборонному Комітету залишилося розглянути буквально 100 правок до мобілізаційного законопроєкту, які вносили обранці. Після цього ухвалюватиметься рішення щодо комітетських правок. За його словами, дуже важливого підготувати якісний закон, інакше — існує ризик його провалити.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

"Рішенням Комітету може з'явитися нова редакція правок і рішення Комітету вона можу бути затверджена. Маю на увазі те, що ці тижні обговорень — це дуже важливо для інформування суспільства, але це не є стовідсотковою гарантією, що саме в такому вигляді таблиця попаде на розгляд депутатів на другому читанні", — сказав Мокан, коментуючи мету правок, які вноситиме Комітет.

Він додав, що про остаточні результати буде відомо вже після фінального голосування. Прогнозує, що їх буде видно близько до середини квітня.

Нардеп зазначив, що дуже важливо наразі провести якісний процес мобілізації зважаючи на низьку мотивацію населення.

"Плюс на це є величезний запит наших захисників та захисниць, які знаходяться на передовій уже понад два роки", — сказав Мокан.

У цьому контексті політик наголосив, що якщо в зал голосування винесуть непідготовлений законопроєкт, то існує ризик провалити документ.

"Не дай Бог він буде провалений, то це не піде на користь обороноздатності. А такі ризики можуть бути", — сказав Мокан.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув більшість правок до законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий на 95%.

Додамо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відповів, наскільки реальною є мобілізація 500 тисяч людей.