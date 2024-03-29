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Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

29 марта 2024 г. 11:10

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат Василий Мокан заявил, что оборонному Комитету осталось рассмотреть буквально 100 поправок в мобилизационный законопроект, которые вносили избранники. После этого будет приниматься решение о комитетских правках. По его словам, очень важно подготовить качественный закон, иначе существует риск его провалить.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Законопроект о мобилизации

"Решением Комитета может явиться новая редакция поправок и решение Комитета она могу быть утверждена. Имею в виду то, что эти недели обсуждений — это очень важно для информирования общества, но это не является стопроцентной гарантией, что именно в таком виде таблица попадет на рассмотрение депутатов на втором чтении", — сказал Мокан, комментируя цель правок, которые будет вносить Комитет.

Он добавил, что об окончательных результатах будет известно уже после финального голосования. Прогнозирует, что они будут видны близко к середине апреля.

Нардеп отметил, что очень важно провести качественный процесс мобилизации ввиду низкой мотивации населения.

"Плюс на это огромный запрос наших защитников и защитниц, которые находятся на передовой уже более двух лет", — сказал Мокан.

В этом контексте политик подчеркнул, что если в зал голосования вынесут неподготовленный законопроект, существует риск провалить документ.

"Не дай Бог он будет провален, так это не пойдет в пользу обороноспособности. А такие риски могут быть", — сказал Мокан.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел большинство поправок к законопроекту о мобилизации. Документ готов на 95%.

Добавим, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ответил, насколько реальна мобилизация 500 тысяч человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ