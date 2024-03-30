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Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

30 березня 2024 р. 14:15

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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Комітет з питань оборони у п'ятницю, 29 березня, завершив розгляд понад 4200 правок до законопроєкту про мобілізацію. Також в Україні неодноразово заявляли про плани призвати до війська до 500 тис. людей.

Яким чином варто мотивувати таку кількість людей розповів голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Вечір.LIVE. 

Мобілізація в Україні

"Нам набагато легше буде переконувати людей, що мобілізуватися можна, коли в нас на озброєнні буде достатня кількість зброї. Це цілком логічно", — сказав депутат.

Він зазначив, що нам потрібні мобілізаційні  резерви для того, аби мати можливість демобілізувати тих людей, які служать вже давно — це буде справедливо.

Для того, аби сформувати резерви, звісно потрібна якась певна кількість людей з запасом, які зможуть замінити людей на фронті.

"Чим далі триває дискусія, тим цих людей буде потрібно більше", — зауважив Юрчишин.

На його думку, активна допомога міжнародних партнерів була б позитивом, оскільки у людей буде менший страх, що немає чим воювати.

Таким чином вдасться чітко показати, що зброя є, їх навчать, нададуть соціальні гарантії, тому можна йти до армії.

"І зараз дискусія йде в принципі в форматі, як ефективніше провести сам процес ротацій. Найбільш гостре питання — потрібно чітко дати людям розуміння, коли вони можуть бути звільнені, але при цьому не можна послабити фронт", — наголосив нардеп.

Він уточнив, що позиція така: крім примусових факторів виконування обов'язку, мають бути і мотиваційні позитивного плану — соціальні гарантії військовим і їх родинам, премії за ефективну роботу в першу чергу на лінії фронту та можливості для ветеранів після повернення.

"Я дуже сподіваюся, що у квітні ми вийдемо на власне рішення по мобілізації і тут я б навіть не гнався за швидкістю. Треба знайти механізми переконання для тих, хто лишився в тилу", — додав Юрчишин.

Він вважає, що найкраще це робити додатковими мотиваціями, наприклад, навчання в країнах НАТО. 

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.

Також ми писали, що у парламенті відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом. 

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14:35 Матч Польща vs Україна — відомо, де зіграють

14:31 Незаконно заволоділи приміщеннями у центрі Львова — адвокат та його спільники отримали підозру

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14:15 Під час великоднього звернення Шольц заявив про необхідність подальшої підтримки України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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