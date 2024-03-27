Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу стал гостем студии Ранок.LIVE. Вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой говорили о правках ограниченно применимых в законе о мобилизации.

Свое мнение нардеп Мазурашу высказал в эфире Новини.LIVE.

Поправки были внесены в последний момент

"Решение об отмене статуса ограниченно подходящего провели тайно, можно так сказать. Те правки были внесены в последний момент, многие коллеги этого не знали. В последний момент не все могли сориентироваться, что такие изменения запихали", — пояснил нардеп.

По его мнению, отмена той или иной категории — ограниченно пригодные, инвалиды, ухаживающие за родственниками — это неэффективно.

"Можно дискутировать по поводу их роли в армии, но это шаги, так сказать, "вперед в прошлое". По мобилизационному законодательству мы до сих пор остаемся советской республикой", — считает Мазурашу.

Эксперт также добавил, что не верит в возможность усиления обороны государства за счет отмены брони для определенной категории людей.

"Неужели кто реально думает, что вопрос защиты отечества можно решить, отправив кого-то силой в армию? Я понимаю, что нужны люди, надо провести ротацию. Но это так не работает, когда определенной категории людей отменяют бронь", — пояснил Мазурашу свое мнение.

Он также добавил, что для усиления сил обороны Украины важно мотивировать военных.

"Нужно повышать мотивацию для военных. Зарплаты, социальные гарантии для них, для их семей. Нам нужно делать все, чтобы людям хотелось защищать Отечество", — резюмировал нардеп.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде отвергли предложения по предоставлению отсрочки от мобилизации для лиц с определенным доходом и налоговыми обязательствами. Такое решение принял комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Напомним, что народный документ Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации.