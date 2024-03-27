Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу став гостем студії Ранок.LIVE. Разом із ведучими Віталієм Прудіусом та Ольгою Волковою говорили про правки обмежено придатних в законі про мобілізацію.

Свою думку нардеп Мазурашу висловив у ефірі Новини.LIVE.

Правки були внесены в останный момент

"Рішення про скасування статусу обмежено придатного провели таємно, можна так сказати. Ті правки були внесені в останній момент, багато колег цього не знали. В останній момент не всі могли зорієнтуватися, що такі зміни запхали", — пояснив нардеп.

На його думку, скасування тої чи іншої категорії — обмежено придатні, інваліди, хто доглядати має за родичами — це неефективно.

"Можна дискутувати щодо їх ролі в армії, але це кроки, так би мовити, "вперед у минуле". За мобілізаційним законодавством ми і досі лишаємося радянською республікою", — вважає Мазурашу.

Експерт також додав, що не вірить у можливість посилити оборону держави за рахунок скасування броні для певної категорії людей.

"Невже хтось реально думає, що питання захисту вітчизни можна вирішити, відправивши когось силою до армії? Я розумію, що потрібні люди, треба провести ротацію. Але це так не працює, коли певній категорії людей скасовують бронь", — пояснив Мазурашу свою думку.

Він також додав, що для підсилення Сил оборони України важливо мотивувати військових.

"Треба підвищувати мотивацію для військових. Зарплати, соціальні гарантії для них, для їх сімей. Нам треба робити все, щоб людям хотілося захищати Вітчизну", — резюмував нардеп.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді відкинули пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб з певним доходом та податковими зобов’язаннями. Таке рішення ухвалив комітет Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, що народний документ Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.