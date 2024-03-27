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Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

27 березня 2024 р. 15:03

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

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12:00 Гуменюк закликала українців реагувати на повітряну тривогу

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Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу розкритикував внесення правок до законопроєкту про мобілізацію щодо проходження повторної військово-лікарської комісії обмежено придатними. Нардеп переконаний, що громадяни, які хотіли захищати Україну, вже роблять це, а змусити силою воювати неможливо. На його думку, мобілізація має мотивувати, а не змушувати.

Про це нардеп повідомив в ефірі Ранок.LIVE в середу, 27 березня.

Мазурашу не підтримує внесення правок про повторну ВЛК для обмежено придатних

Мазурашу розповів, що правка була узгоджена колективно. В авторстві фігурує прізвище нардепа Федора Веніславського, однак, за словами Мазурашу, правки про повторну ВЛК були комітетними. Депутат вважає, що подібні рішення мають бути ухвалені відкрито, щоб всі розуміли про що йдеться. Не так, як це було зроблено з правками про повторну ВЛК для обмежено придатних. Нардепи внесли цю зміну в законопроєкт, який не стосується цього. Мазурашу запропонував створювати для цього окремі точкові документи.

"Акцент на тому, щоб люди ще менше поважали законодавчі органи. Це неправильно, не нормально. Я не розумію, чому ми так діємо. Треба просто бути чесними. Хай вони б пробували комунікувати з виборцями те, що вони протаскають через парламент", — наголосив представник "Слуга народу".

Правка відповідно скасовує термін "обмежено придатний", можливий статус лише "придатний" або "непридатний". Нардеп пояснив, що йти на війну потрібно мотивувати, а не змушувати, тому що корупція і зараз залишається, тому змусити так званих "обмежено придатних" не вийде.

"Коли комунікував з колегами з комітету, фігурувало, що в нас така благородна мета, щоб ми могли звільнити тих обмежених придатників, які реально не можуть нести військову службу, але вони через цей статус їх мусять тримати. Якщо така благородна ціль справді була, то це зробилося б зовсім іншими змінами, інші норми закону і спокійно це поправили б через парламент", — додав Мазурашу.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що чоловіки, яких визнали обмежено придатними до військової служби, повинні будуть повторно пройти ВЛК.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо скасування статусу обмежено придатного в Україні. Чоловіки протягом дев'яти місяців мають пройти ВЛК і отримати новий статус. Юристка пояснила, за якими критеріями визначатимуть придатність до служби.

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15:57 Удари ЗСУ по Криму та Чорноморському флоту — яка реакція кримчан

15:52 Прикордонники майстерно уразили позиції окупантів — які втрати у ворога

15:45 Розвиток культури Одеси — подробиці проєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:44 Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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