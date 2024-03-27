Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу раскритиковал внесение правок в законопроект о мобилизации относительно прохождения повторной военно-врачебной комиссии ограниченно пригодными. Нардеп убежден, что граждане, которые хотели защищать Украину, уже делают это, а заставить силой воевать невозможно. По его мнению, мобилизация должна мотивировать, а не принуждать.

Об этом нардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 27 марта.

Мазурашу не поддерживает внесение правок о повторной ВВК для ограниченно пригодных

Мазурашу рассказал, что правка была согласована коллективно. В авторстве фигурирует фамилия нардепа Федора Вениславского, однако, по словам Мазурашу, правки о повторной ВВК были комитетными. Депутат считает, что подобные решения должны быть приняты открыто, чтобы все понимали о чем идет речь. Не так, как это было сделано с правками о повторном ВВК для ограниченно пригодных. Нардепы внесли изменение в законопроект, не относящийся к этому. Мазурашу предложил создавать для этого отдельные точечные документы.

"Акцент на том, чтобы люди еще меньше уважали законодательные органы. Это неправильно, не нормально. Я не понимаю, почему мы так действуем. Надо просто быть честными. Пусть бы они пробовали коммуницировать с избирателями то, что они протаскивают через парламент", — подчеркнул представитель "Слуга народа".

Правка соответственно отменяет термин "ограниченно пригодный", возможен статус только "пригодный" или "пригодный". Нардеп объяснил, что идти на войну нужно мотивировать, а не заставлять, потому что коррупция и сейчас остается, поэтому заставить так называемых "ограниченно пригодных" не получится.

"Когда коммуницировал с коллегами из комитета, фигурировало, что у нас такая благородная цель, чтобы мы могли освободить тех ограниченных придатников, которые реально не могут нести военную службу, но они из-за этого статуса их должны держать. Если такая благородная цель действительно была, то это сделалось бы совсем другими изменениями, другие нормы закона и спокойно бы это поправили через парламент", — добавил Мазурашу.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что мужчины, которых признали ограниченно годными к военной службе, должны будут повторно пройти ВВК.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла законопроект об отмене статуса ограниченно пригодного в Украине. Мужчины в течение девяти месяцев должны пройти ВВК и получить новый статус. Юрист объяснила, по каким критериям будут определять пригодность к службе.