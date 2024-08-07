Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что запрет на мобилизацию 18-25-летних не предусматривает демобилизацию тех, кто уже находится на службе в Вооруженных силах Украины. Он добавил, что в целом количество таких лиц в армии незначительно.

Об этом Камельчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 августа.

Демобилизуют ли 18-летних

Он отметил, что в случае принятия законопроекта действующие военные такого возраста могут рассчитывать максимум на сокращение сроков службы или перевод на контракт по желанию.

"В целом количество таких лиц в войске невелико, поэтому значительное влияние на общую картину в войске этот законопроект не будет иметь, если его примут", — добавил нардеп.

Законопроект о демобилизации

Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации.

Называть сроки, когда появится новый законопроект, спикер Миноброны Дмитрий Лазуткин не стал. При этом он отметил, что это будет зависеть от ряда факторов: ситуации на фронте, темпов мобилизации и взаимодействия структур.