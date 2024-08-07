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Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

7 августа 2024 г. 19:53

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

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14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

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13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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Народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что запрет на мобилизацию 18-25-летних не предусматривает демобилизацию тех, кто уже находится на службе в Вооруженных силах Украины. Он добавил, что в целом количество таких лиц в армии незначительно.

Об этом Камельчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 августа.

Демобилизуют ли 18-летних

Он отметил, что в случае принятия законопроекта действующие военные такого возраста могут рассчитывать максимум на сокращение сроков службы или перевод на контракт по желанию.

"В целом количество таких лиц в войске невелико, поэтому значительное влияние на общую картину в войске этот законопроект не будет иметь, если его примут", — добавил нардеп.

Законопроект о демобилизации

Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации.

Называть сроки, когда появится новый законопроект, спикер Миноброны Дмитрий Лазуткин не стал. При этом он отметил, что это будет зависеть от ряда факторов: ситуации на фронте, темпов мобилизации и взаимодействия структур.

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19:15 Россияне на улицах ВОТ Запорожской области ищут желающих подписать контракт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:11 Кулеба передал Магучих поздравление от президента Замбии — он увлечен украинкой

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