Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, що заборона на мобілізацію 18-25-річних не передбачає демобілізації тих, хто вже перебуває на службі у Збройних силах України. Він додав, що загалом кількість таких осіб у війську незначна.

Про це Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

Чи демобілізують 18-річних

Він зазначив, що у разі ухвалення законопроєкту чинні військові такого віку можуть розраховувати максимум на скорочення термінів служби або переведення на контракт за бажанням.

"Загалом кількість таких осіб у війську невелика, тож значного впливу на загальну картину у війську цей законопроєкт не матиме, якщо його ухвалять", — додав нардеп.

Законопроєкт про демобілізацію

Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію.

Називати терміни, коли з'явиться новий законопроєкт, речник Міноброни Дмитро Лазуткін не став. При цьому він зазначив, що це залежатиме від низки факторів: ситуації на фронті, темпів мобілізації та взаємодії структур.