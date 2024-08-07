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Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

07 серпня 2024 р. 19:53

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

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Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, що заборона на мобілізацію 18-25-річних не передбачає демобілізації тих, хто вже перебуває на службі у Збройних силах України. Він додав, що загалом кількість таких осіб у війську незначна.

Про це Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

Чи демобілізують 18-річних

Він зазначив, що у разі ухвалення законопроєкту чинні військові такого віку можуть розраховувати максимум на скорочення термінів служби або переведення на контракт за бажанням.

"Загалом кількість таких осіб у війську невелика, тож значного впливу на загальну картину у війську цей законопроєкт не матиме, якщо його ухвалять", — додав нардеп.

Законопроєкт про демобілізацію

Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію.

Називати терміни, коли з'явиться новий законопроєкт, речник Міноброни Дмитро Лазуткін не став. При цьому він зазначив, що це залежатиме від низки факторів: ситуації на фронті, темпів мобілізації та взаємодії структур.

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19:52 Насібов на других Олімпійських іграх поспіль представить Україну у фіналі

19:47 Іван Дорн планує виступити на корпоративі для росіян за кругленьку суму — подробиці

19:18 У п'яти громадах Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію — ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Росіяни на вулицях ТОТ Запорозької області шукають охочих підписати контракт

19:11 Кулеба передав Магучіх вітання від президента Замбії — він захоплений українкою

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

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17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

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14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

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14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

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12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

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