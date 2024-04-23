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Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

23 апреля 2024 г. 11:24

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10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что мобилизация 25-летних военнообязанных мало повлияет на ситуацию на фронте. Ведь, если учесть данные демографов, граждан такого возраста в нашей стране не так много.

Об этом Камельчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация с 18 и 25 лет

"Демографы говорят, что этой категории граждан у нас немного. Потому как раз тогда, когда они рождались, был спад рождаемости. И это не сильно исправит ситуацию", — говорит Камельчук, говоря о мобилизации 25-летних.

Он добавил, что по словам представителей Генштаба, среди количества примерно 200 тысяч тех, кто может быть теоретически военнообязанным в этом возрасте, можно найти всего 20-30 тысяч человек.

Что касается мобилизации с 18 лет, то здесь, как объяснил нардеп, другая история. Речь идет о службе по контракту после прохождения базовой военной подготовки.

"Человек может подписать контракт и получить за это дополнительные социальные льготы, мотивации и пойти защищать страну. Это все возможно, но, к счастью, мы сейчас такой потребности, чтобы обязательно всех приглашать с 18 лет, как во времена Второй мировой войны, нет", — сказал Камельчук.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.

Впоследствии в Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.

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11:53 На Закарпатье военный умер по дороге в учебный центр — ОТЦК начал расследование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:44 Тяжелые травмы и смерть на производстве — компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда

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07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

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21:34 Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

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