Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что мобилизация 25-летних военнообязанных мало повлияет на ситуацию на фронте. Ведь, если учесть данные демографов, граждан такого возраста в нашей стране не так много.

Об этом Камельчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация с 18 и 25 лет

"Демографы говорят, что этой категории граждан у нас немного. Потому как раз тогда, когда они рождались, был спад рождаемости. И это не сильно исправит ситуацию", — говорит Камельчук, говоря о мобилизации 25-летних.

Он добавил, что по словам представителей Генштаба, среди количества примерно 200 тысяч тех, кто может быть теоретически военнообязанным в этом возрасте, можно найти всего 20-30 тысяч человек.

Что касается мобилизации с 18 лет, то здесь, как объяснил нардеп, другая история. Речь идет о службе по контракту после прохождения базовой военной подготовки.

"Человек может подписать контракт и получить за это дополнительные социальные льготы, мотивации и пойти защищать страну. Это все возможно, но, к счастью, мы сейчас такой потребности, чтобы обязательно всех приглашать с 18 лет, как во времена Второй мировой войны, нет", — сказал Камельчук.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.

Впоследствии в Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.