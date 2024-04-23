Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що мобілізація 25-річних військовозобов'язаних мало вплине на ситуацію на фронті. Адже, якщо зважати на дані демографів, громадян такого віку в нашій країні не так багато.

Про це Камельчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з 18 та 25 років

"Демографи кажуть, що цієї категорії громадян у нас небагато. Бо якраз тоді, коли вони народжувалися, був спад народжуваності. І це не сильно виправить ситуацію", — каже Камельчук, говорячи про мобілізацію 25-річних.

Він додав, що за словами представників Генштабу, серед кількості приблизно 200 тисяч тих, хто може бути теоритично військовозобов’язаним у цьому віці можна знайти усього 20-30 тисяч осіб.

Що стосується мобілізації з 18 років, то тут, як пояснив нардеп, інша історія. Йдеться про службу за контрактом після проходження базової військової підготовки.

"Людина може підписати контракт і ще й отримати за це додаткові соціальні пільги, мотивації й піти захищати країну. Це все можливо, але, на щастя, ми зараз такої потреби, щоб обовʼязково всіх запрошувати з 18 років, як у часи Другої світової війни, не маємо", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документа.

Згодом у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.