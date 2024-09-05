Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Майор Вооруженных сил Украины Андрей Гнатуш считает, что должны существовать временные рамки военной службы. Именно отсутствие таких рамок на уровне с материальной составляющей и неравенством отпугивают военнообязанных от исполнения своего гражданского долга.

Об этом Гнатуш заявил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 сентября.

Временные рамки военной службы

По мнению майора ВСУ Гнатуша, отсутствие сроков военной службы, материальная составляющая и неравенство являются причинами, по которым граждане не желают идти в армию.

Он также отметил важность справедливого распределения воинских обязанностей среди всех слоев населения.

"Не воевать бедными людьми, а чтобы воевали все касты населения. В стране, где элиты будут присутствовать в войсках, во-первых, боевой дух будет гораздо выше, во-вторых, финансовые возможности", — считает офицер.