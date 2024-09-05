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Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

5 сентября 2024 г. 13:24

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13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Text

08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

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Майор Вооруженных сил Украины Андрей Гнатуш считает, что должны существовать временные рамки военной службы. Именно отсутствие таких рамок на уровне с материальной составляющей и неравенством отпугивают военнообязанных от исполнения своего гражданского долга.

Об этом Гнатуш заявил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 сентября.

Временные рамки военной службы

По мнению майора ВСУ Гнатуша, отсутствие сроков военной службы, материальная составляющая и неравенство являются причинами, по которым граждане не желают идти в армию.

Он также отметил важность справедливого распределения воинских обязанностей среди всех слоев населения.

"Не воевать бедными людьми, а чтобы воевали все касты населения. В стране, где элиты будут присутствовать в войсках, во-первых, боевой дух будет гораздо выше, во-вторых, финансовые возможности", — считает офицер.

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14:16 Рада поддержала кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел

14:13 Минус пушка россиян — в ГПСУ показали эффектную работу пограничников на юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:13 СБУ задержала троих парней, которые жгли авто ВСУ в прифронтовом регионе Донецкой области

14:00 Нацбанк озвучил планы по выпуску банкнот крупных номиналов

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13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
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23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

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21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине