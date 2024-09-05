Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Часть Брянской области (Стародубщина) и Курщина — исторически украинские земли. Об этом свидетельствует ряд исторических документов и карт.

Об этом сообщил историк Сергей Берендеев в эфире Ранок.LIVE.

Что говорит историк

Берендеев отметил, что исторические документы и карты, такие как карта УНР и Декрет Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 1919 года, признают территории Брянской и Курской областей украинскими.

"Город Суджа был центром Сумского казацкого полка. […] Неоднократно украинское население, даже когда образовался Советский Союз, обращались к советской власти с требованием, чтобы их присоединили именно к составу УССР, что они и языково, и ментально принадлежат к этим территориям", — объяснил историк.

В то же время он добавил, что, несмотря на это, советская власть игнорировала обращение местного населения и впоследствии началась русификация и Голодомор, что уменьшило количество украинцев на этих землях до 3%.