Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Частина Брянської області (Стародубщина) та Курщина — історично українські землі. Про це свідчить низка історичних документів й карт.

Про це повідомив історик Сергій Берендєєв в ефірі Ранок.LIVE.

Що каже історик

Берендєєв зазначив, що історичні документи й карти, такі як карта УНР та Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України 1919 року, визнають території Брянської та Курської областей українськими.

"Місто Суджа було центром Сумського козацького полку. […] Неодноразово українське населення, навіть вже коли утворився Радянський Союз, зверталися до радянської влади з вимогою, щоб їх приєднали саме до складу УРСР, що вони і мовно, і ментально належать до цих територій", — пояснив історик.

Водночас він додав, що попри це радянська влада ігнорувала звернення місцевого населення і згодом розпочалася русифікація та Голодомор, що зменшило кількість українців на цих землях до 3%.