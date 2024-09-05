Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії arrow
Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

05 вересня 2024 р. 12:29

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:57Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Частина Брянської області (Стародубщина) та Курщина — історично українські землі. Про це свідчить низка історичних документів й карт. 

Про це повідомив історик Сергій Берендєєв в ефірі Ранок.LIVE

Що каже історик

Берендєєв зазначив, що історичні документи й карти, такі як карта УНР та Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України 1919 року, визнають території Брянської та Курської областей українськими. 

"Місто Суджа було центром Сумського козацького полку. […] Неодноразово українське населення, навіть вже коли утворився Радянський Союз, зверталися до радянської влади з вимогою, щоб їх приєднали саме до складу УРСР, що вони і мовно, і ментально належать до цих територій", — пояснив історик. 

Водночас він додав, що попри це радянська влада ігнорувала звернення місцевого населення і згодом розпочалася русифікація та Голодомор, що зменшило кількість українців на цих землях до 3%.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

14:25 Зеленський оцінив ефект операції у Курській області

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

14:25 Зеленський оцінив ефект операції у Курській області

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

13:50 У Києві зафіксували перший вересневий температурний рекорд

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні