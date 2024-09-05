Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Майор Збройних сил України Андрій Гнатуш вважає, що мають існувати часові рамки військової служби. Саме відсутність таких рамок, на рівні з матеріальною складовою та нерівністю, відлякують військовозобов'язаних від виконання свого громадянського обов'язку.

Про це Гнатуш заявив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 вересня.

Часові рамки військової служби

На думку майора ЗСУ Гнатуша відсутність строків військової служби, матеріальна складова та нерівність є причинами, через які громадяни не бажають іти до армії.

Він також наголосив на важливості справедливого розподілу військових обов'язків серед усіх верств населення.

"Не воювати бідними людьми, а щоб воювали всі касти населення. У країні, де еліти будуть присутні у військах, по-перше, бойовий дух буде набагато вищим, по-друге, фінансові можливості", — вважає офіцер.