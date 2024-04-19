Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Злостным неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку. Также их могут не пускать за границу.

Об этом рассказал заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE .

Санкции против неплательщиков алиментов

Юрист рассказал, что до начала полномасштабного вторжения у нас действовали правила, подобные существующим в некоторых странах Европы, согласно которым лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов, ограничивали возможность выезда за границу до момента исполнения судебного решения.

"Лицо, имеющее сознания о рождении детей, имеющее доказательства на получение отсрочки, оно не воспитывает этих детей, уклоняется от их содержания, ставит жену и детей в затруднительное положение, но пользуется этими бумажками при выезде за границу. Ну почему он имеет право такое делать? Это типичное злоупотребление правом", — заявил Владимир Пилипенко.

Напомним, что юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК.

Ранее мы писали, что юрист объяснил вероятность увольнения работника, выехавшего за границу по броне.