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Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

19 апреля 2024 г. 17:28

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

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Злостным неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку. Также их могут не пускать за границу.

Об этом рассказал заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE .

Санкции против неплательщиков алиментов

Юрист рассказал, что до начала полномасштабного вторжения у нас действовали правила, подобные существующим в некоторых странах Европы, согласно которым лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов, ограничивали возможность выезда за границу до момента исполнения судебного решения.

"Лицо, имеющее сознания о рождении детей, имеющее доказательства на получение отсрочки, оно не воспитывает этих детей, уклоняется от их содержания, ставит жену и детей в затруднительное положение, но пользуется этими бумажками при выезде за границу. Ну почему он имеет право такое делать? Это типичное злоупотребление правом", — заявил Владимир Пилипенко.

Напомним, что юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК.

Ранее мы писали, что юрист объяснил вероятность увольнения работника, выехавшего за границу по броне.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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