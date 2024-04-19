Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Злісним неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку. Також їх можуть не пускати за кордон.

Про це розповів заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE.

Санкції проти неплатників аліментів

Юрист розповів, що до початку повномасштабного вторгнення у нас діяли правила, подібні до тих, що існують у деяких країнах Європи, згідно з якими особам, які ухиляються від сплати аліментів, обмежували можливість виїзду за кордон до моменту виконання судового рішення.

"Особа, яка має свідомості про народження дітей, яка має докази на отримання відстрочки, вона не виховує цих дітей, ухиляється від їх утримання, ставить дружину і дітей у скрутне становище, але користується ось цими папірцями при виїзді за кордон. Ну чому він має право таке робити? Це є типовим зловживанням правом", — заявив Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, що юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК.

Раніше ми писали, що юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні.